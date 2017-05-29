У Москві кількість жертв урагану зросла до 11 осіб (фото, відео)

Одна дитина загинула і 25 осіб постраждали унаслідок урагану в ряді районів Підмосков'я.

Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів / allexicher Instagram

У Москві кількість жертв урагану зросла до 11 осіб, повідомляє Інтерфакс. Відзначається, що налічуються десятки постраждалих.

Одна дитина загинула і 25 осіб постраждали в результаті урагану в ряді районів Підмосков'я. У місті Раменське дерево впало на 11-річну дівчинку, яка померла на місці від отриманих травм.

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Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів до 15 градусів.

A post shared by Се (@ekaterina_ma9177) on May 29, 2017 о 6:56am PDT

Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.

#moscowcity Кран зійшов з розуму #москва #москвасіті #севернаябашня #штормовоепредупреждение A post shared by Ілля Лузан (@luz_iliya) on May 29, 2017 о 6:39am PDT

Метеобюро міста повідомляло, що ураган може тривати до вечора, прогнозується випадання третини місячної норми опадів.

Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо про шістьох загиблих.