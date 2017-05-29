У Москві кількість жертв урагану зросла до 11 осіб (фото, відео)
Одна дитина загинула і 25 осіб постраждали унаслідок урагану в ряді районів Підмосков'я.
У Москві кількість жертв урагану зросла до 11 осіб, повідомляє Інтерфакс. Відзначається, що налічуються десятки постраждалих.
Одна дитина загинула і 25 осіб постраждали в результаті урагану в ряді районів Підмосков'я. У місті Раменське дерево впало на 11-річну дівчинку, яка померла на місці від отриманих травм.
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Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів до 15 градусів.
Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.
Метеобюро міста повідомляло, що ураган може тривати до вечора, прогнозується випадання третини місячної норми опадів.
Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо про шістьох загиблих.
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