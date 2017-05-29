У Москві ураган пошкодив Кремль (відео)
Внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу.
Внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу на території Московського Кремля. Про це повідомляють користувачі соцмереж, поширюючи відповідне відео.
Як видно на знятих кадрах, пориви вітру зірвали частину кровлі поруч з куполом.
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Раніше повідомлялося, що жертвами урагану стали 11 осіб. За різними даними, постраждали близько 40 осіб. Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів - до 15 градусів.
Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.
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