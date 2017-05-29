У Москві ураган пошкодив Кремль (відео)

19:11, 29 травня 2017
12702
0

Внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу.

twitter.com/oldLentach
Пориви вітру зірвали частину кровлі / twitter.com/oldLentach

Внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу на території Московського Кремля. Про це повідомляють користувачі соцмереж, поширюючи відповідне відео.

Як видно на знятих кадрах, пориви вітру зірвали частину кровлі поруч з куполом.

Ураган в Москві: повалене дерево заблокувало виїзд із резиденції Медведєва

Раніше повідомлялося, що жертвами урагану стали 11 осіб. За різними даними, постраждали близько 40 осіб. Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів - до 15 градусів.

Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Стрічка новин