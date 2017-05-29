У Москві ураган пошкодив Кремль (відео)

Внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу.

Пориви вітру зірвали частину кровлі / twitter.com/oldLentach

Внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу на території Московського Кремля. Про це повідомляють користувачі соцмереж, поширюючи відповідне відео.

Як видно на знятих кадрах, пориви вітру зірвали частину кровлі поруч з куполом.

Читайте також Ураган в Москві: повалене дерево заблокувало виїзд із резиденції Медведєва

Раніше повідомлялося, що жертвами урагану стали 11 осіб. За різними даними, постраждали близько 40 осіб. Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів - до 15 градусів.

Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.