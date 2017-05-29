Москву накрив потужний ураган: 11 загиблих, півсотні поранених і понищена інфраструктура (фоторепортаж)

Шквальний вітер зривав з дахів покрівлю та телевізійні антени, валив рекламні щити і зупинки громадського транспорту.

Ураган у Москві / фото: соцмережі

У понеділок, 29 травня, Москву і Підмосков'я накрив шквальний вітер з дощем і градом. В результаті загинули щонайменше 11 людей, понад 50 отримали травми. Про це повідомляє Meduza.

Читайте також На Москву обрушився ураган: вітер валить дерева і дахи, шестеро людей загинули (фото, відео)В результаті були пошкоджені сотні автомобілів і об'єкти інфраструктури. Очевидці повідомляють про повалені дерева і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.

Видання зазначає, ураган повалив рекламні щити і зупинки громадського транспорту, зривав з дахів покрівлю та телевізійні антени. У місті Люберці впав баштовий кран, в Жулебіному зірвало укриття тенісного корту, на Новоризькому шосе впала піраміда - вежа Голоду.

У Підмосков'ї без електрики залишилися понад сім тисяч осіб. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в місті впали «кілька сотень дерев». Громадський транспорт ходив з перебоями до кінця дня - через обірваних в багатьох місцях проводів.

Місцеве МНС вчасно не сповістило городян про шторм, попередивши за допомогою смс тільки про грозу та сильний вітер. Але повідомлення отримали не всі.

Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів - до 15 градусів.

Негода може повернутися в Москву ввечері 29 травня; несприятливий прогноз збережеться до ранку 30 травня.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу на території Московського Кремля.