В Україні сьогодні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

08:02, 30 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 30 травня в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +28°.

В Україні сьогодні буде спекотно / Sergey Zozula, panoramio
В Україні сьогодні буде спекотно / Sergey Zozula, panoramio

На сході практично без опадів, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +26°.

Погода на тиждень: до України прийде літня спека з грозовими дощами (карта)

На заході України у вівторок місцями пройдуть дощі з грозами, вдень до +28°.

У північних областях без опадів, температура до +26°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +28°.

Прогноз на 30 травня / УНІАН
Прогноз на 30 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 травня – Євдокія. Селяни огортали картоплю. Крім цього, люди казали: "Яка Євдокія, таке буде і літо".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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