У Києві сьогодні вдень до +26°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 травня, у столиці без опадів, вдень до +26°.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:53, а зайде о 20:57.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в Україні практично без опадів, місцями потеплішає до +28°.

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