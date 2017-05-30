У результаті урагану в Москві постраждали майже 170 осіб
Майже 170 осіб постраждали в результаті урагану в Москві (РФ), 146 з них були госпіталізовані.
Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Москви Олексій Хрипун.
У Москві ураган пошкодив Кремль (відео)
"Загалом за медичною допомогою звернулися 168 осіб, у 15 лікарень були доставлені 146 пацієнтів", - цитує Хрипуна ТАСС.
На даний момент 108 постраждалих, у тому числі 22 дитини, залишаються в лікарнях.
"В основному їхній стан задовільний або середньої тяжкості, але стан восьми постраждалих оцінюється як важкий", - додав Хрипун.
Постраждалі отримали забої, синці, переломи, черепно-мозкові травми, травми хребта.
У свою чергу головний лікар Боткінської лікарні Олексій Шабунін повідомив, що в цьому лікувальному закладі знаходяться вісім постраждалих від урагану, троє з них були прооперовані за життєвими показаннями.
"Троє людей залишаються в реанімації у важкому і стабільному стані, стан п'яти оцінюється як середнього ступеня тяжкості", - сказав Шабунін.
Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, Москву і Підмосков'я накрив шквальний вітер з дощем та градом. У результаті загинули щонайменше 11 осіб.
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