У результаті урагану в Москві постраждали майже 170 осіб

Майже 170 осіб постраждали в результаті урагану в Москві (РФ), 146 з них були госпіталізовані.

Наслідки урагану в Москві / Reuters

Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Москви Олексій Хрипун.

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"Загалом за медичною допомогою звернулися 168 осіб, у 15 лікарень були доставлені 146 пацієнтів", - цитує Хрипуна ТАСС.

На даний момент 108 постраждалих, у тому числі 22 дитини, залишаються в лікарнях.

"В основному їхній стан задовільний або середньої тяжкості, але стан восьми постраждалих оцінюється як важкий", - додав Хрипун.

Постраждалі отримали забої, синці, переломи, черепно-мозкові травми, травми хребта.

У свою чергу головний лікар Боткінської лікарні Олексій Шабунін повідомив, що в цьому лікувальному закладі знаходяться вісім постраждалих від урагану, троє з них були прооперовані за життєвими показаннями.

"Троє людей залишаються в реанімації у важкому і стабільному стані, стан п'яти оцінюється як середнього ступеня тяжкості", - сказав Шабунін.

Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, Москву і Підмосков'я накрив шквальний вітер з дощем та градом. У результаті загинули щонайменше 11 осіб.