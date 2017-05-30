Число жертв урагану в Москві і Підмосков'ї зросло до 14 осіб

09:49, 30 травня 2017
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У результаті урагану, який пройшов 29 травня в Москві і Підмосков'ї, загинули 14 людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко.

У результаті урагану в Москві постраждали майже 170 осіб

"На даний момент встановлено, що в результаті ураганного вітру в Москві і Підмосков'ї 29 травня загинули 14 осіб - 11 в Москві і троє в Московській області", - цитує Петренко ТАСС.

Точне число постраждалих і розмір заподіяних збитків уточнюються.

У департаменті охорони здоров'я Москви зазначили, що серед загиблих один неповнолітній.

Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, Москву і Підмосков'я накрив шквальний вітер з дощем та градом. У результаті були пошкоджені сотні автомобілів та об'єкти інфраструктури.

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