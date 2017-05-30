В Індії 26 людей загинули від ударів блискавок
В індійському штаті Біхар в результаті ударів блискавок загинули 26 осіб.
Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцевих чиновників.
В Індії майже 20 людей загинули від ударів блискавок
26 людей загинули в результаті ударів блискавок, ще шестеро загинули в результаті обвалення стін будівель під час штормового вітру.
За попередніми даними, вітер пошкодив близько 250 будинків у десяти районах штату Біхар.
Відзначається, що жертвами стали в основному фермери і безпритульні.
Нагадаємо, у Чилі 11-річна дитина загинула від удару блискавки.
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