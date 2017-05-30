В Індії 26 людей загинули від ударів блискавок

10:51, 30 травня 2017
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В індійському штаті Біхар в результаті ударів блискавок загинули 26 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцевих чиновників.

В Індії майже 20 людей загинули від ударів блискавок

26 людей загинули в результаті ударів блискавок, ще шестеро загинули в результаті обвалення стін будівель під час штормового вітру.

За попередніми даними, вітер пошкодив близько 250 будинків у десяти районах штату Біхар.

Відзначається, що жертвами стали в основному фермери і безпритульні.

Нагадаємо, у Чилі 11-річна дитина загинула від удару блискавки.

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