У результаті повеней на Шрі-Ланці загинули 177 осіб

11:55, 30 травня 2017
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Число загиблих у результаті повеней на Шрі-Ланці збільшилося до 177 осіб.

Повінь на Шрі-Ланці / Reuters
Повінь на Шрі-Ланці / Reuters

Ще 109 числяться зниклими безвісти, передає "РИА Новости" з посиланням на Центр реагування на надзвичайні події Шрі-Ланки.

У результаті повені в Китаї загинули семеро людей

Всього повені торкнулися понад 557 тисяч осіб в 15 округах країни.

Повідомляється, що 30 травня у західній, центральній і південній частинах країни ймовірний штормовий вітер, який досягає швидкості 80 км/год, у деяких місцях може пройти проливний дощ.

Раніше повідомлялося про 164 загиблих.

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