Руїни, загиблі та поранені: наслідки найстрашнішого урагану у Москві та Підмосков’ї (відео)

12:15, 30 травня 2017
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Ураганний вітер швидкістю до 29 метрів за секунду нищив усе на своєму шляху.

Наслідки урагану у Москві / REUTERS
Наслідки урагану у Москві / REUTERS

Вчора на Москву і Підмосков'я обрушився найпотужніший і найбільш руйнівний ураган за останні 100 років. Повалено та вирвано з коренем тисячі дерев, пошкоджено дахи 30 будинків, сотні автомобілів та об'єкти інфраструктури.

Було зупинено рух наземних ліній метро і електричок у кількох напрямках. Одну із зупинок громадського транспорту вирвало із землі. У місті Люберці в Підмосков'ї від поривів вітру впав будівельний кран.

Москву накрив потужний ураган: 11 загиблих, півсотні поранених і понищена інфраструктура (фоторепортаж)

Через негоду загинуло 11 осіб, 168 людей травмовано, більше ста залишаються у лікарнях. Постраждалі отримали забої, синці, переломи, черепно-мозкові травми, травми хребта.

У Москві зберігається підвищений рівень небезпеки. Синоптики попереджають – скандинавский циклон, який спричинив ураган, може нанести другий удар.

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