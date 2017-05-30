У понеділок, 30 травня, в японській префектурі Кагосіма сталося потужне виверження вулкана Сакурадзіма.

В Японії сталося виверження вулкана Сакурадзіма / mirror.co.uk

Стовп диму і розжареного попелу піднявся на висоту 3400 метрів, передає Xinhua.

Читайте також Вулкан Шивелуч на Камчатці чотири дні поспіль викидає попіл

За даними Японського метеорологічного агентства, виверження відбулося о 11:34 за місцевим часом.

Інформації про жертв і матеріальні збитки поки не надходило.

Попереднє сильне виверження вулкана Сакурадзіма було зафіксовано 28 квітня 2017 року.

Нагадаємо, виверження вулкана Камбальный на Камчатці (РФ), яке розпочалося 25 березня, завершилося.