Рятувальники попереджають про грозу у Києві та області до кінця доби

13:24, 30 травня 2017
1226
0

До кінця доби 30 травня у Києві та Київській області очікується гроза. 

У Києві до кінця доби очікується гроза / УНІАН
У Києві до кінця доби очікується гроза / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Глухові Сумської області від удару блискавки загинув поліцейський

"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня по Києву та області грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники попереджають що завтра, 31 травня, у західних областях України пройдуть дощі з грозами, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, 30 травня в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +28°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Стрічка новин