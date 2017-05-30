Рятувальники попереджають про грозу у Києві та області до кінця доби

До кінця доби 30 травня у Києві та Київській області очікується гроза.

У Києві до кінця доби очікується гроза / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня по Києву та області грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники попереджають що завтра, 31 травня, у західних областях України пройдуть дощі з грозами, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, 30 травня в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +28°.