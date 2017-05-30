У Харкові очікується град та шквалистий вітер

У Харкові зіпсується погода.

Харків'ян попереджають про різке погіршення погоди / фото Думська

Грози, місцями град і шквалистий вітер зі швидкістю 15-20 м/сек очікуються сьогодні, 30 травня, у другій половині дня в Харкові. Про це повідомили в Харківському обласному гідрометцентрі, передає сайт мерії.

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Крім того, з 29 травня по 1 червня в лісах Харкова і Харківської області встановилася висока пожежна небезпека (4-й клас). У зв'язку з цим до харків'ян звертаються з проханням бути обережними та дотримуватися заходів безпеки під час перебування у лісі та лісосмугах.

Як повідомляла Погода УНІАН, до кінця доби 30 травня в Києві та Київській області очікується гроза.