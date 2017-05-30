В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3

14:33, 30 травня 2017
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У вівторок, 30 травня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Чилі стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 127 км на північ від населеного пункту Куріпан (Kuripan). Осередок землетрусу залягав на глибині 54,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,7 в провінції Північний Хорасан, що на північному сході Ірану, загинули троє людей.

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