У вівторок, 30 травня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 127 км на північ від населеного пункту Куріпан (Kuripan). Осередок землетрусу залягав на глибині 54,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,7 в провінції Північний Хорасан, що на північному сході Ірану, загинули троє людей.