В Японії через спеку за тиждень госпіталізували майже 750 осіб

15:45, 30 травня 2017
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В Японії за тиждень через спеку госпіталізовано близько 750 осіб, майже половина з них - люди старше 65 років.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

З 22 по 28 травня найбільшу кількість постраждалих було зафіксовано в столичному окрузі Токіо, у префектурах Окінава, Осака, Кіото, Саїтама, а також на острові Хоккайдо, передає "РИА Новости" з посиланням на управління пожежної охорони Японії.

Через спеку в Японії госпіталізували майже тисячу осіб

За даними метеорологів, спекотна погода збережеться найближчими днями на більшій території країни.

Місцевих жителів закликають користуватися кондиціонерами і намагатися не перебувати тривалий час на вулиці, а також постійно пити воду.

Нагадаємо, в індійському штаті Телангана через сильну спеку загинули не менше 167 осіб.

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