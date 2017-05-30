Завтра в Україні збережеться спекотна погода, на заході пройдуть сильні дощі з грозами (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у центрі вдень до +29°.

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На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +26°.

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На заході України пройдуть дощі з грозами. Вдень температура до +28°.

У північних областях без опадів, температура - до +28°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +29°.

За народним прогнозом, 31 травня – Федот Овсяник. Святий вважається покровителем весни. Його вважали найкращим помічником: "Прийде Федот — останній дубовий лист розгорне".

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