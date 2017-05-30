Завтра в Україні збережеться спекотна погода, на заході пройдуть сильні дощі з грозами (відеопрогноз)

16:30, 30 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у центрі вдень до +29°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +26°.

Рятувальники попереджають про грозу у Києві та області до кінця доби

На заході України пройдуть дощі з грозами. Вдень температура до +28°.

У північних областях без опадів, температура - до +28°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +29°.

За народним прогнозом, 31 травня – Федот Овсяник. Святий вважається покровителем весни. Його вважали найкращим помічником: "Прийде Федот — останній дубовий лист розгорне".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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