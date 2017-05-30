У Києві завтра вдень до +28°, без опадів
Згідно з даними Погода УНІАН, 31 травня у столиці без опадів, вдень до +28°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +22°. Вітер західний та північно-західний, до 4.3 м/с.
Рятувальники попереджають про грозу у Києві та області до кінця доби
Сонце в столиці зійде у 04:52, а зайде о 20:58.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 31 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, в центрі вдень до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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