Негода дісталась Києва: шквальний вітер валить дерева, одну з вулиць затопило (фото, відео)
Інформації про постраждалих немає.
Шквальний вітер та зливи дісталися до деяких районів столиці. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Руїни, загиблі та поранені: наслідки найстрашнішого урагану у Москві та Підмосков’ї (відео)Так, на вулиці Смольній в районі метро "Васильківська" дерево впало на кілька припаркованих машин. За інформацією ТСН, пошкоджені не менше 5 авто.
Неподалік від метро "Деміївська" зливою затопило вулицю Кіровоградську.
Як пише УНІАН, у Києві та області до кінця вівторка прогнозують грози, місцями шквали 15-20 м/с. Крім того, рятувальники попереджають, що завтра, 31 травня, у західних областях України пройдуть дощі з грозами, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.
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