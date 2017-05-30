Негода дісталась Києва: шквальний вітер валить дерева, одну з вулиць затопило (фото, відео)

16:38, 30 травня 2017
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Інформації про постраждалих немає.

Дерево впало на припарковані машини / фото: dtp.kiev.ua
Дерево впало на припарковані машини / фото: dtp.kiev.ua

Шквальний вітер та зливи дісталися до деяких районів столиці. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Руїни, загиблі та поранені: наслідки найстрашнішого урагану у Москві та Підмосков’ї (відео)Так, на вулиці Смольній в районі метро "Васильківська" дерево впало на кілька припаркованих машин. За інформацією ТСН, пошкоджені не менше 5 авто.

Неподалік від метро "Деміївська" зливою затопило вулицю Кіровоградську.

Затоплена вулиця / фото: dtp.kiev.ua
Затоплена вулиця / фото: dtp.kiev.ua Ще одне відео зі зливою – вже з міжнародного аеропорту "Жуляни" – оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

Як пише УНІАН, у Києві та області до кінця вівторка прогнозують грози, місцями шквали 15-20 м/с. Крім того, рятувальники попереджають, що завтра, 31 травня, у західних областях України пройдуть дощі з грозами, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

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