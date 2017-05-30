Руйнівний ураган у Підмосков'ї забрав життя українця

17:23, 30 травня 2017
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Серед загиблих внаслідок урагану в Підмосков'ї є українець.

У результаті урагану в Підмосков'ї загинув громадянин України / @edan2154
Внаслідок урагану в Підмосков'ї загинув громадянин України / @edan2154

Громадянин України загинув внаслідок урагану в Підмосков'ї. Про це УНІАН повідомили в прес-службі адміністрації Московської області.

Загалом, за останніми даними, жертвами вчорашнього урагану в Підмосков'ї стали п'ять осіб: одна дитина й четверо дорослих, 34 людини госпіталізовані з травмами.

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За дорученням губернатора, сім'ям загиблих виплатять по 1 млн рублів, постраждалим – по 500 тис. рублів.

Як повідомляла Погода УНІАН, 29 травня, у Москві та Підмосков'ї вирував найпотужніший і найбільш руйнівний ураган за останні 100 років. Повалені та вирвані з коренем тисячі дерев, пошкоджено дахи 30 будинків, сотні автомобілів та об'єкти інфраструктури.

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