Синоптики пояснили, чому негода у Києві виникла несподівано (відео)

Вони розповіли, що погода і надалі буде нестабільною, особливо у західних областях.

Потужна гроза стрімко пронеслася столицею та Київською областю. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Шквальний вітер подекуди сягав 20 метрів за секунду. Синоптики пояснили, чому негода виникла несподівано та розповіли, що погода і надалі буде нестабільна, особливо у західних областях.

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Дощі і грози, які сьогодні пройшли Києвом виникли через парку погоду, що зараз панує у столиці.

Справа в тому, що купчасті хмари, які утворюються через парку погоду, прийшли до Києва з півночі та зачепили кілька кілька столичних районів.

На завтра синопники прогнозують подібні атмосферні явища та таку ж нестійку і нестальну погоду із великою кількістю опадів.