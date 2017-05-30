Синоптики пояснили, чому негода у Києві виникла несподівано (відео)
Вони розповіли, що погода і надалі буде нестабільною, особливо у західних областях.
Потужна гроза стрімко пронеслася столицею та Київською областю
Потужна гроза стрімко пронеслася столицею та Київською областю. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Шквальний вітер подекуди сягав 20 метрів за секунду. Синоптики пояснили, чому негода виникла несподівано та розповіли, що погода і надалі буде нестабільна, особливо у західних областях.
Рятувальники попереджають про грозу у Києві та області до кінця доби
Дощі і грози, які сьогодні пройшли Києвом виникли через парку погоду, що зараз панує у столиці.
Справа в тому, що купчасті хмари, які утворюються через парку погоду, прийшли до Києва з півночі та зачепили кілька кілька столичних районів.
На завтра синопники прогнозують подібні атмосферні явища та таку ж нестійку і нестальну погоду із великою кількістю опадів.
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