Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, в центрі до +29°.

В Україні сьогодні очікується спекотна погода / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +26°.

На заході України пройдуть дощі з грозами, вдень до +28°.

У північних областях без опадів, температура до +28°. У центрі України практично без опадів. Температура вдень до +29°.

Прогноз на 31 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 31 травня – Федот Овсяник. Святий вважається покровителем весни. Його вважали найкращим помічником: "Прийде Федот — останній дубовий лист розгорне".

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