У Києві останній день весни буде спекотним і сонячним

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 травня у столиці без опадів, вдень до +28°.

У Києві сьогодні до +28° / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 5.2 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:52, а зайде о 20:58.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 31 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, в центрі до +29°.

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