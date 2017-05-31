Західну Україну сьогодні накриють сильні дощі та вітер

У середу, 31 травня, у західних регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

В Україні очікуються дощі з грозами / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"31 травня в Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня шквальний вітер та зливи дісталися до деяких районів столиці.