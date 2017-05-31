Число жертв повеней на Шрі-Ланці перевищило 200 осіб

У результаті повеней на Шрі-Ланці загинули 202 людини, ще 96 числяться зниклими без вести.

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Від розгулу стихії постраждали майже 630 тисяч людей, повідомляє dailymirror.lk з посиланням на Центр боротьби зі стихійними лихами країни.

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Повені зруйнували понад 1,5 тисячі будинків, ще 7617 будівель пошкоджено.

За даними центру, від удару стихії минулого тижня в цілому постраждали 14 районів на заході та півдні країни.

Шрі-Ланка вже звернулася до ООН і до країн Південної Азії за допомогою в усуненні наслідків розгулу стихії.

Раніше повідомлялося про 177 загиблих.