Затоплена підземка та повалені дерева: Берлін накрила негода (фото)

11:32, 31 травня 2017
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У вівторок, 30 травня, негода охопила Берлін, а у всіх регіонах Німеччини було оголошено штормове попередження.

Ілюстрація / Reutrers
Ілюстрація / Reutrers

У берлінській підземці стався потоп. Раптова злива затопила не лише вулиці німецької столиці, але й деякі переходи і станції метро, повідомляє ТСН.

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Дощ супроводжувався сильним поривчастим вітром, що ламав дерева, зривав дроти і виривав у людей парасольки.

Наразі по всій Німеччині оголосили штормове попередження. За прогнозами синоптиків, після теплої погоди на людей чекають грози з градом і ураганний вітер.

Негода в Берліні / Reuters
Негода в Берліні / Reuters

Нагадаємо, 30 травня шквальний вітер та зливи дісталися до деяких районів столиці.

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