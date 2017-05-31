У результаті урагану в Москві і Московській області загинуло 15 осіб
За уточненими даними, жертвами шквального вітру 29 травня в Москві і Московської області (РФ) стали 15 осіб.
Про це повідомила представник СК РФ Світлана Петренко.
Руйнівний ураган у Підмосков'ї забрав життя українця
"За уточненими на даний момент даними, від стихії загинули 15 осіб (10 - у Москві, 5 - у Московській області), постраждали близько 200 осіб. Загиблі - різного віку, серед них є і неповнолітні", - цитує Петренко ТАСС.
Відзначається, що постраждалі госпіталізовані.
Слідчі вже оглянули ряд місць подій, зараз вони опитують очевидців. Уточнюється розмір збитку, а також ступінь завданої шкоди здоров'ю потерпілих.
Раніше повідомлялося, що громадянин України загинув у результаті урагану в Підмосков'ї.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +13°
-
Дніпро+26°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+24°... +12°
-
Київ+25°... +15°
-
Кіровоград+26°... +13°
-
Луганськ+26°... +14°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+25°... +15°
-
Одеса+26°... +16°
-
Полтава+22°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+25°... +10°
-
Суми+18°... +10°
-
Тернопіль+24°... +13°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+24°... +13°
-
Черкаси+25°... +14°
-
Чернігів+23°... +14°
-
Чернівці+24°... +15°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 94 %
Тиск: 748 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 05:45
Захід 20:30
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин