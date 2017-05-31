У результаті урагану в Москві і Московській області загинуло 15 осіб

12:30, 31 травня 2017
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За уточненими даними, жертвами шквального вітру 29 травня в Москві і Московської області (РФ) стали 15 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомила представник СК РФ Світлана Петренко.

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"За уточненими на даний момент даними, від стихії загинули 15 осіб (10 - у Москві, 5 - у Московській області), постраждали близько 200 осіб. Загиблі - різного віку, серед них є і неповнолітні", - цитує Петренко ТАСС.

Відзначається, що постраждалі госпіталізовані.

Слідчі вже оглянули ряд місць подій, зараз вони опитують очевидців. Уточнюється розмір збитку, а також ступінь завданої шкоди здоров'ю потерпілих.

Раніше повідомлялося, що громадянин України загинув у результаті урагану в Підмосков'ї.

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