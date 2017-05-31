У Мексиці стався землетрус магнітудою 5,3

13:29, 31 травня 2017
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У середу, 31 травня, у Мексиці стався землетрус магнітудою 5,3.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Чилі стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 79 км на північ від населеного пункту Пуерто-Мадеро. Осередок землетрусу залягав на глибині 10,0 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми у результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

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