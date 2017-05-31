У Бразилії в результаті потужних повеней загинули семеро людей

14:41, 31 травня 2017
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Не менше семи осіб загинули, шестеро пропали без вісті в результаті повені на північному сході Бразилії.

Повінь у Бразилії / Thiago Sampaio, Floodlist
Повінь у Бразилії / Thiago Sampaio, Floodlist

У регіоні евакуювали понад 53 тисячі людей, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на службу цивільної оборони країни.

У результаті повені в Китаї загинули семеро людей

На території 15 муніципій штату Пернамбуко оголошено надзвичайний стан через сильні дощі, що призвели до повеней. Тут евакуйовано майже 45 тисяч осіб, ще 9 тисяч людей залишили свої будинки в штаті Алагоас.

Минулого тижня президент Бразилії Мішел Темер здійснив обліт вказаних регіонів і пообіцяв виділити кошти для допомоги найбільш постраждалим районам.

Нагадаємо, у результаті повеней на Шрі-Ланці загинули 202 людини, ще 96 числяться зниклими безвісти.

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