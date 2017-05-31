У Бразилії в результаті потужних повеней загинули семеро людей
Не менше семи осіб загинули, шестеро пропали без вісті в результаті повені на північному сході Бразилії.
У регіоні евакуювали понад 53 тисячі людей, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на службу цивільної оборони країни.
У результаті повені в Китаї загинули семеро людей
На території 15 муніципій штату Пернамбуко оголошено надзвичайний стан через сильні дощі, що призвели до повеней. Тут евакуйовано майже 45 тисяч осіб, ще 9 тисяч людей залишили свої будинки в штаті Алагоас.
Минулого тижня президент Бразилії Мішел Темер здійснив обліт вказаних регіонів і пообіцяв виділити кошти для допомоги найбільш постраждалим районам.
Нагадаємо, у результаті повеней на Шрі-Ланці загинули 202 людини, ще 96 числяться зниклими безвісти.
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