У Північній Кароліні в результаті шторму постраждали 14 осіб (фото)

15:45, 31 травня 2017
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14 осіб постраждали в американському штаті Північна Кароліна під час шторму.

Наслідки шторму в Північній Кароліні / twitter.com @CayleThompson
Наслідки шторму в Північній Кароліні / twitter.com @CayleThompson

Постраждалі отримали незначні травми, однак трьох з них госпіталізували, передає The Weather Channel з посиланням на AP.

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Через сильний вітер у регіоні близько 1800 споживачів залишилися без електрики. Через негоду в штаті заняття в школах почалися на дві години пізніше, ніж звичайно.

Національна Метеорологічна служба США відправить своїх співробітників до округу Семпсон, щоб визначити, чи не було у регіоні торнадо.

Нагадаємо, у результаті ДТП, викликаних пиловими бурями, в американському штаті Іллінойс загинула одна людина.

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