У Північній Кароліні в результаті шторму постраждали 14 осіб (фото)
14 осіб постраждали в американському штаті Північна Кароліна під час шторму.
Постраждалі отримали незначні травми, однак трьох з них госпіталізували, передає The Weather Channel з посиланням на AP.
В Оклахомі пронісся руйнівний торнадо (відео)
Через сильний вітер у регіоні близько 1800 споживачів залишилися без електрики. Через негоду в штаті заняття в школах почалися на дві години пізніше, ніж звичайно.
Національна Метеорологічна служба США відправить своїх співробітників до округу Семпсон, щоб визначити, чи не було у регіоні торнадо.
Photos: Second storm in 1 week causes damage in Sampson County https://t.co/S5GeAvOb7m pic.twitter.com/DlRvr6xsQ3— Wake County NC FOP (@ncfop41) May 30, 2017
Нагадаємо, у результаті ДТП, викликаних пиловими бурями, в американському штаті Іллінойс загинула одна людина.
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