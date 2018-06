У Північній Кароліні в результаті шторму постраждали 14 осіб (фото)

Постраждалі отримали незначні травми, однак трьох з них госпіталізували, передає The Weather Channel з посиланням на AP.

Через сильний вітер у регіоні близько 1800 споживачів залишилися без електрики. Через негоду в штаті заняття в школах почалися на дві години пізніше, ніж звичайно.

Національна Метеорологічна служба США відправить своїх співробітників до округу Семпсон, щоб визначити, чи не було у регіоні торнадо.

Photos: Second storm in 1 week causes damage in Sampson County https://t.co/S5GeAvOb7m pic.twitter.com/DlRvr6xsQ3