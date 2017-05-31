"Друге пришестя": на Москву насувається новий ураган

Більшість москвичів не отримали повідомлень про перший шторм, який забрав життя 15 людей.

МНС РФ попередило про новий шторм у Москві / allexicher Instagram

МНС Росії оголосило в Москві екстрене попередження про погіршення погоди. Якщо прогноз відомства станеться, це буде другий ураган в Москві за тиждень.

За даними відомства, в ніч на 1 червня очікуються пориви вітру до 24 метрів в секунду, можливі пошкодження ліній електропередачі та падіння дерев.

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В понеділок 29 травня на Москву обрушився буревій, який забрав життя 15 людей, постраждали близько 200 людей.

За даними МНС, ураганом в Москві виявилися повалені більше 3500 дерев, пошкоджено покрівлі 140 багатоповерхових житлових будинків і адміністративних будівель, отримали пошкодження понад півтори тисячі машин.

При цьому більшість москвичів не отримали повідомлень про насування шторму, пише Русская служба BBC.

Після цього в Держдумі попросили Генпрокуратуру, мерію і МНС перевірити систему оповіщення про надзвичайні ситуації після урагану в Москві.

Раніше повідомлялося, що громадянин України загинув у результаті урагану в Підмосков'ї.