У перший день літа у більшості регіонів України трохи похолодає (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 червня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів трохи похолодає.

У деяких регіонах України завтра трохи похолодає / ukraina.ucoz.com

На сході місцями пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +30°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень температура до +25°.

У північних областях без опадів, температура - до +23°. У центрі України без опадів, температура вдень до +27°.

За народним прогнозом, 1 червня — Івана Довгого. Якщо в цей день прохолодна погода, ще 40 днів тепла не варто чекати.

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