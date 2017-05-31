У перший день літа у більшості регіонів України трохи похолодає (відеопрогноз)

16:30, 31 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 червня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів трохи похолодає.

У деяких регіонах України завтра незначно похолодає / ukraina.ucoz.com
У деяких регіонах України завтра трохи похолодає / ukraina.ucoz.com

На сході місцями пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +30°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень температура до +25°.

У північних областях без опадів, температура - до +23°. У центрі України без опадів, температура вдень до +27°.

За народним прогнозом, 1 червня — Івана Довгого. Якщо в цей день прохолодна погода, ще 40 днів тепла не варто чекати.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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