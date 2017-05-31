У Києві завтра без опадів, вдень до +23°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 червня, у столиці без опадів, вдень до +23°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +18°. Вітер західний та північно-західний, до 7.3 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:51, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів незначно похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.