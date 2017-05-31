Синоптики попередили про грози та шквали на півдні та сході України
Завтра температура повітря знизиться.
У четвер, 1 червня, на півдні й сході України місцями очікуються грози, у деяких населених пунктах можливі град і сильний вітер. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
"У південній та східній частині місцями грози, вдень в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
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"1 червня також буде багато сонця, переважатиме суха погода. Проте у східних областях та на півдні пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі шквали", - прогнозує, у свою чергу, синоптик Наталка Діденко.
Крім того, за її прогнозом, завтра відчутно знизиться температура повітря: сьогодні +28, +29, а завтра лише +21+23 градуси.
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