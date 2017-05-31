У Києві найближчими годинами очікується гроза й шквали
Городян просять бути обережними.
Протягом найближчої години із збереженням до кінця доби 31 травня у столиці очікується гроза, шквали 15-20 м/сек. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
Синоптики попередили про грози та шквали на півдні та сході УкраїниУправління з питань надзвичайних ситуацій нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру: всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні; уникати великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними машини.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
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