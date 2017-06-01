В Україні сьогодні буде тепло, на сході пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 червня в Україні практично без опадів, на півдні до +30°.

В Україні сьогодні буде тепло / pets4homes.co.uk

На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України у четвер без опадів, вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +25°.

У північних областях без опадів, температура до +23°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +27°.

Прогноз на 1 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 1 червня - Івана Довгого. Якщо в цей день холодна погода, ще 40 днів тепла не варто чекати.

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