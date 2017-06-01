У Києві сьогодні вдень до +23°, без опадів

08:30, 1 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 червня, у столиці без опадів, вдень до +23°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +17°. Вітер західний та північно-західний, до 8.7 м/с.

Синоптики попередили про грози та шквали на півдні та сході України

Сонце в столиці зійшло у 04:51, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Україні практично без опадів, на півдні до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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