У Києві сьогодні вдень до +23°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 червня, у столиці без опадів, вдень до +23°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +17°. Вітер західний та північно-західний, до 8.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:51, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Україні практично без опадів, на півдні до +30°.

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