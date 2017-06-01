Рятувальники попереджають про грози і сильний вітер на сході та півдні України

09:31, 1 червня 2017
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Сьогодні, 1 червня, у східних та південних регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

На сході та півдні України осікуютсья грози / УНІАН
На сході та півдні України очікуютсья грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні буде тепло, на сході пройдуть дощі з грозами (карта)

"1 червня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями грози, вдень в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, у столиці без опадів, вдень до +23°.

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