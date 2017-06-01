Жертвами циклону "Мора" у Бангладеш стали семеро людей

Не менше семи осіб загинули, 50 отримали травми в результаті циклону "Мора" у Бангладеш.

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Зокрема, через циклон на острові Сент-Мартін і південному узбережжі країни евакуювали 200 тисяч осіб, повідомляє Al Jazeera.

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Особливо постраждали табори біженців рохінджа (національна меншина М'янми). Тут негода зруйнувала майже всі 10 тисяч солом'яних хатин.

Влада перед штормом евакуювала більше 400 тисяч людей з низинних прикордонних районів, однак більшість біженців залишилися в таборах. На даний момент у людей тут немає питної води і їжі.

За словами місцевих чиновників, за межами таборів біженців циклон зруйнував 17,5 тисяч будинків.

Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, шестеро пропали безвісти в результаті повені на північному сході Бразилії.