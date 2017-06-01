Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус

11:30, 1 червня 2017
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У четвер, 1 червня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 4,5.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Мексиці стався землетрус магнітудою 5,3

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 113 км на північ від острова Есперанс Рок. Осередок землетрусу залягав на глибині 216,6 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

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