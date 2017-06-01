Жителів Києва попереджають про сильний вітер

12:27, 1 червня 2017
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У Києві сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

В столиці очікується сильний вітер / Югополис
У столиці очікується сильний вітер / Югополис

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні буде тепло, на сході пройдуть дощі з грозами (карта)

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА нагадує, що необхідно щільно закрити вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

При падінні дерев або гілок, при травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, у столиці без опадів, вдень до +23°.

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