Жителів Києва попереджають про сильний вітер
У Києві сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА нагадує, що необхідно щільно закрити вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
При падінні дерев або гілок, при травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, у четвер, 1 червня, у столиці без опадів, вдень до +23°.
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