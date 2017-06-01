Травень у Києві був трохи теплішим за кліматичну норму
Середньомісячна температура повітря травня у Києві склала +15,3°, що лише на 0,1° вище за кліматичну норму.
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
Травень виявився шостим місяцем поспіль, коли спостерігається перевищення кліматичної норми. Подібний травень у столиці був у 1947 році.
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Друга декада місяця виявилась аж на 2,7° холоднішою за кліматичну норму. Саме тоді, 11 травня, у столиці було найхолодніше і мінімальна температура опустилась до +0,7°, але це суттєво вище, ніж було на Київщині. Зокрема у Баришівці температура повітря опустилась до -2,1°, що завдало збитків садівникам і городникам.
Найтепліше було 31 травня, коли максимальна температура досягла +28,2°.
У столиці випало 34 мм опадів, що склало 64% кліматичної норми.
Нагадаємо, у Києві сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
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