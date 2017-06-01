У Росії горить 13 тисяч га лісу
У Сибіру і на Далекому Сході (РФ) горить близько 13 тисяч га лісу.
Майже 80% охоплених вогнем площ припадають на Іркутську область та Забайкальський край, передає ТАСС з посиланням на місцевих чиновників.
Площа лісової пожежі на півночі Китаю перевищила 8 тисяч га
"Станом на 00:00, площа пожеж в Сибіру за останню добу зросла на 1 тис. га - до 12,8 тис. В Іркутській області площа збільшилася з 4,1 тис. до 5,4 тис. га, у Забайкаллі - з 3,8 тис. га до 5,1 тис. У Красноярському краї площа скоротилася у п'ять разів - до 420 га, у Туві площа зберігається на рівні 1,6 тис. га", - йдеться в повідомленні.
У Бурятії за добу загасили чотири лісові пожежі, і на ранок четверга в республіці зареєстровано шість вогнищ на загальній площі близько 80 га.
У Забайкаллі основними причинами пожеж є людський фактор і сухі грози. Через підвищення денних температур і посилення вітру спостерігається приріст площ пожеж.
Крім того, на Далекому Сході пожежі діють на 280 га. Вогонь горить у Хабаровському краї і в Якутії.
Нагадаємо, у Росії на території Красноярського краю та Іркутської області за добу внаслідок пожеж згоріло понад 170 будинків, двоє загинуло, сотні залишилися без житла.
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