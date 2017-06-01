В Одеській області оголосили штормове попередження

Сьогодні, 1 червня, в Одеській області очікуються грози, град та сильний вітер.

В Одеській області очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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"За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, 1 червня в Одеській області місцями очікуються грози, вдень в окремих пунктах - град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня у східних та південних регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.