В Одеській області оголосили штормове попередження

15:45, 1 червня 2017
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Сьогодні, 1 червня, в Одеській області очікуються грози, град та сильний вітер.

В Одеській області очікується сильний вітер / УНІАН
В Одеській області очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.  

В Україні сьогодні буде тепло, на сході пройдуть дощі з грозами (карта)

"За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, 1 червня в Одеській області місцями очікуються грози, вдень в окремих пунктах - град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня у східних та південних регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

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