В Україні завтра без опадів, на півдні вдень до +26° (відеопрогноз)

16:30, 1 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 червня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +26°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +26°.

Жителів Києва попереджають про сильний вітер

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень температура до +25°.

У північних областях мінлива хмарність, температура - до +22°. У центрі України без опадів, температура вдень до +24°.

За народним прогнозом, 2 червня — Талагія. Йде дощ — усе літо буде сонячним, а в грудні почнуться снігопади.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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