У Києві завтра вдень до +22°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 червня у столиці без опадів, вдень до +22°.

У Києві завтра без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер західний та північно-західний, до 7.6 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:51, а зайде в 21:00.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 червня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +26°.

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