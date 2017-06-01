У Києві завтра вдень до +22°, без опадів

17:00, 1 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 червня у столиці без опадів, вдень до +22°.

У Києві завтра без опадів / gloss.ua
У Києві завтра без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер західний та північно-західний, до 7.6 м/с.

Жителів Києва попереджають про сильний вітер

Сонце в столиці зійде у 04:51, а зайде в 21:00.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 червня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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