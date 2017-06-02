В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +26° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 червня, в Україні без опадів, на півдні до +26°.

Сьогодні в Україні без опадів / ukraina.ucoz.com

На сході без опадів, температура вдень до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +26°.

На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +25°.

У північних областях без опадів, температура до +22°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +24°.

Прогноз на 2 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 червня — Талагія. Йде дощ — усе літо буде сонячним, а в грудні почнуться снігопади.

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