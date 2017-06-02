У Києві сьогодні вдень до +22°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 червня у столиці без опадів, вдень до +22°.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +17°. Вітер західний та північно-західний, до 8.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:51, а зайде в 21:00.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 червня, в Україні без опадів, на півдні до +26°.

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