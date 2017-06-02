В Уругваї через повінь евакуювали понад 1700 осіб

10:30, 2 червня 2017
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Через повінь на півночі Уругваю понад 1700 осіб були змушені покинути свої будинки.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомило Національне управління з надзвичайних ситуацій країни, передає ТАСС.

У результаті повеней на Шрі-Ланці загинули 177 осіб

"За останніми даними, число людей, що покинули свої будинки через повені, зросло до 1754. З них 573 людини були евакуйовані, 1098 виїхали самостійно", - йдеться у повідомлення.

Зокрема, у департаменті Сальто свої будинки були змушені покинути 1299 осіб. Від повені також постраждали департаменти Пайсанду і Артигас.

За словами місцевої влади, усі евакуйовані отримали тимчасове житло та необхідну допомогу.

Зливи почалися на півночі Уругваю минулого тижня. За прогнозами метеорологів, у найближчі три дні опади припиняться, проте наступного тижня дощі можуть піти з новою силою.

Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, 50 отримали травми в результаті циклону "Мора" в Бангладеш.

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