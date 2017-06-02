Два регіони Грузії постраждали від сильного граду
Від сильного граду постраждали два регіна Грузії - Кахеті та Самцхе-Джавахеті.
У Самцхе-Джавахеті від негоди найбільше постраждало село Хеоті. Тут град знищив посіви і пошкодив дахи житлових будинків.
Град завдав шкоди і селу Чобареті в Аспиндзському районі, а також селах Адигенського району, передає "Новини Грузії" з посиланням на телеканал "Руставі 2".
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"Протягом 20 хвилин, якщо не більше, йшов град. Зрівняв все з землею, все побіліло навколо, нічого не залишилося - ні фруктів, ні овочів, ні виноградників. Погода була така, що нічого не було видно. Був крижаний дощ", - розповіла місцева мешканка Нато Каркадзе.
У Кехеті від негоди особливо постраждали три села. Тут град побив фруктові сади, виноградники, а також посіви овочів і кавунів.
Це сталося незважаючи на те, що в регіоні задіяли противоградову систему.
Нагадаємо, сильний град завдав шкоди трьом селам (Джугаані, Бодбісхеві та Тібаані) Сигнаського району Грузії.
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