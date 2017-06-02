У другий день літа в Москві і Санкт-Петербурзі випав сніг (фото, відео)
У п'ятницю, 2 червня, у Москві (РФ) випав сніг.
Фотографіями незвичайного червневого снігопаду діляться користувачі соцмереж.
За їхніми даними, мокрий сніг йшов у районі Київського вокзалу і Площі Європи.
Крім того, про снігопад у своєму місті повідомляють і жителі Санкт-Петербурга.
У другий день літа Москву та Санкт-Петербург накрив мокрий сніг
Літо. 2 червня. У Петербурзі пішов сніг! pic.twitter.com/rw4sHegbOE— Blog Fiesta (@Blog_Fiesta) June 2, 2017
А в Петербурзі сніг https://t.co/c9fqo6tkv9 pic.twitter.com/kWchiDBn10— TJ (@tjournal) June 2, 2017
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +11°
-
Дніпро+34°... +20°
-
Донецьк+34°... +17°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запоріжжя+34°... +21°
-
Івано-Франківськ+16°... +9°
-
Київ+29°... +14°
-
Кіровоград+34°... +18°
-
Луганськ+34°... +17°
-
Луцьк+16°... +10°
-
Львів+14°... +10°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+32°... +19°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+33°... +18°
-
Суми+31°... +18°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+32°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+20°... +8°
-
Черкаси+33°... +17°
-
Чернігів+29°... +13°
-
Чернівці+21°... +11°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 93 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 6.0 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 05:44
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин