У другий день літа в Москві і Санкт-Петербурзі випав сніг (фото, відео)

11:42, 2 червня 2017
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У п'ятницю, 2 червня, у Москві (РФ) випав сніг.

У Москві і Санкт-Петербурзі випав сніг / twitter.com @zotova_angel33
У Москві і Санкт-Петербурзі випав сніг / twitter.com @zotova_angel33

Фотографіями незвичайного червневого снігопаду діляться користувачі соцмереж.

За їхніми даними, мокрий сніг йшов у районі Київського вокзалу і Площі Європи.

2 червня 2017 МО Звенигород #літо#сніг#Московская_область #червень #июнь2017

Публікація від Марина Труфанова (@mylove_chihuahua)

Крім того, про снігопад у своєму місті повідомляють і жителі Санкт-Петербурга.

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