У другий день літа в Москві і Санкт-Петербурзі випав сніг (фото, відео)

У п'ятницю, 2 червня, у Москві (РФ) випав сніг.

У Москві і Санкт-Петербурзі випав сніг / twitter.com @zotova_angel33

Фотографіями незвичайного червневого снігопаду діляться користувачі соцмереж.

За їхніми даними, мокрий сніг йшов у районі Київського вокзалу і Площі Європи.

Публікація від Машка (@masha_sushkina) Чер 2 2017 о 12:48 PDT

2 червня 2017 МО Звенигород #літо#сніг#Московская_область #червень #июнь2017 Публікація від Марина Труфанова (@mylove_chihuahua) Чер 2 2017 о 12:18 PDT

Крім того, про снігопад у своєму місті повідомляють і жителі Санкт-Петербурга.